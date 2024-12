Kikade på qvl listan på MSI hemsida och finner den här notisen på flera av deras moderkort.

Jag ska köpa ryzen 7 9800x3D och undrar om det gäller alla DDR5?

Note:

1.CPU memory controller quality will affect the memory operating frequency. System reliability and stability could be impact by the status of higher temperature from DDR5 memory modules.

2.The partial DDR5 memory module will remain running at 4800MT/s because of the architecture design by the Ryzen 9000 series CPU.

https://www.msi.com/Motherboard/X670E-GAMING-PLUS-WIFI/suppor...

https://www.msi.com/Motherboard/MAG-X670E-TOMAHAWK-WIFI/suppo...