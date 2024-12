16 tums portabel monitor med touch

Helt ny bärbar monitor med touch, från Anmite. Har bara öppnat för att kontrollera så att den fungerar och inte har några döda pixlar.

Touchen funkar perfekt kopplad till min Galaxy s22.

Såvitt jag kan se så finns det inga defekta/döda pixlar eller märkbar IPS-bleed.

Verkar vara en riktigt fin skärm, men mina behov har förändrats sen jag köpte den, så säljer den istället.

Smidigt stativ som går att fälla hela vägen upp om man vill.

IPS-panel på 60hz

1920x1200 upplösning

Multi-touch och inbyggda högtalare (garbage såklart, but they do exist).

75mm vesa-fästpunkt

2x USB-C med power throughput.

Mini-HDMI.

Medföljer två USB-C och en mini-hdmi till hdmi kabel.

Hämtas hos mig på Lindholmen i Göteborg, eller skickas mot förskottsbetalning.

Kan gå ner till 800:- vid snabb och smidig affär!

För mer info se länken: "With touch"

https://www.aliexpress.com/item/1005007221730738.html

Läs hela annonsen här