Ni som spelar med PC på TVn

# Self-elevate the script if required # Unfortunately LogiOptions.exe can't be killed without this. # NOTE TO SELF: This apparently changes the working directory! if (-Not ([Security.Principal.WindowsPrincipal] [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole] 'Administrator')) { if ([int](Get-CimInstance -Class Win32_OperatingSystem | Select-Object -ExpandProperty BuildNumber) -ge 6000) { $CommandLine = "-File `"" + $MyInvocation.MyCommand.Path + "`" " + $MyInvocation.UnboundArguments Start-Process -FilePath PowerShell.exe -Verb Runas -ArgumentList $CommandLine Exit } } $signature = @ [DllImport(user32.dll")] public static extern bool SystemParametersInfo(int uAction, int uParam, ref int lpvParam, int flags ); "@ $systemParamInfo = Add-Type -memberDefinition $signature -Name ScreenSaver -passThru Function Set-ScreenSaverActive { Param ([Boolean]$active) [Int32]$nullVar = 0 # SPI_SETSCREENSAVETIMEOUT = 0xf $value = If ($active) {3 * 60} else {9998 * 60} $systemParamInfo::SystemParametersInfo(0xf, $value, [REF]$nullVar, 2) } $switchToTV = $args[0] -eq "TV" $displaySwitchArg = if ($switchToTV) { "4" } else { "1" } if ($switchToTV) { & 'C:\Program Files\LGTV Companion\LGTVcli.exe' -powerOn & 'C:\Program Files\Logitech\LogiOptions\LogiOptions.exe' /noui # Safe default... The screen saver blanks after 3 minutes, so ideally this would be set to 0 (never), but # IF the screen saver were to not blank for whatever reason, perhaps this could literally help save the screen. # After this hits, the TV will show "no signal" for 15-20 minutes or something and then finally turn off entirely. Powercfg /Change monitor-timeout-ac 45 } else { # Uses LGTV Companion.exe instead of LGTVcli.exe because we don't want to wait for a response from the TV here, but move on ASAP & 'C:\Program Files\LGTV Companion\LGTV Companion.exe' -powerOff Powercfg /Change monitor-timeout-ac 15 taskkill /F /IM:LogiOptions.exe /T taskkill /F /IM:LogiOptionsMgr.exe /T taskkill /F /IM:LogiOverlay.exe /T } DisplaySwitch.exe $displaySwitchArg Set-ScreenSaverActive($switchToTV) . C:\Users\serenity\PS-TaskbarAutohide.ps1 if ($switchToTV) { Enable-AutoHideTaskBar } else { Disable-AutoHideTaskBar }