Någon som lyckats boota en Snapdragon X (Arm) laptop från Microsofts officiella ISO?

Jag har tagit in ett par Thinkpad T14 Gen6 Snapdragon datorer för att utvärdera om de ska tas in i sortimentet för företaget.

Om jag tycker dem är värda priset (för dem är ganska mycket dyrare än sina Intel och AMD-bröder) så kommer vi att låta Microsoft Autopilot och Intune ta hand om installationen, men för dessa test-burkar så vill jag installera dem från scratch för att slippa eventuellt Lenovo bloatware och ha koll på installationen.

Jag väntade in att Microsoft skulle släppa sin officiella ISO-image för Arm-CPU som kom för någon månad sedan:

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11ar...

Jag brular använda Rufus för att skapa en bootbar USB, tog hem senaste versionen (V4.6) ocg gjorde som jag gjort bokstavligen 100-tals gånger, så det ser typ ut så här:

Datorn bootar, jag väljer USB-stickan, jag ser att den kör den första delen av EFI-booten, Lenovo-loggan syns och sedan händer inget mer.

Jag har Secure Boot av. jag testar olika Rufus-inställningar men inget hjälper. Jag googlar på det och får bara upp att andra har samma problem:

https://www.reddit.com/r/Lenovo/comments/1ebqkvc/problem_inst...

Jag gör en egen tråd på Lenovos officiella hemsida, men känner att jag får inget konkret svar:

https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T-s...

Jag hittade nu den här sidan med ett ganska komplicerat sätt att eventuellt få det att fungera:

https://gist.github.com/caccialdo/3b0d0113489ecee456d94c1e946...

Är det någon som har lyckats använda Microsofts officiella ARm64 ISO för att installera från USB med en Snapdragon Elite-baserad dator? Kanske med någon annat USB-image program än Rufus?