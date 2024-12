Hjälp med val av rätt M2 disk till bärbar dator

Skulle behöva hjälp med att välja rätt typ av disk som kraschat och slutat fungera till bärbar dator:

Lenovo Legion Y540-15IRH

Det står "• M.2 2280 SSD up to 1TB" innebär det att måsta vara max 1TB disk? Skulle helst vilja köra 2/4TB.

Vore guld om ni tipsa en M.2 disk, gärna en direkt länk för beställning?

Skulle installera in en 2.5 ssd disk men verkar som att det behövs någon vagga som tillbehör för att montera in.

Vore guld om ni kan länka mig till var man kan köpa en sån?

https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Legion/Lenovo_Legion...

Storage Support

HDD/SSD mode: up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 2242/2280 SSD

• 2.5" HDD up to 2TB

• M.2 2280 SSD up to 1TB

• M.2 2242 SSD up to 512GB

One drive, 1x M.2 2280 SSD or 1x M.2 2242 SSD

• M.2 2280 SSD up to 1TB

• M.2 2242 SSD up to 512GB

Storage Type

Disk Type Interface RPM Security

M.2 2242 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x2

Tack på förhand!