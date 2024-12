Skrivet av Blazter: Tjo! Har till min huvudsakliga Asus-router kopplat två ytterligare Asus-routers genom AiMesh. Kör dessa två routers trådlöst där ena är i garaget och den andra i förrådet. Båda har bra anslutning mot huvudroutern men huvudroutern verkar mest få alla enheter runt om. Har en enhet i garaget som enbart vill koppla sig mot huvudroutern och tvingar jag den mot routern i garaget så tappar den och vill återgå till huvudroutern. Som det ser ut nu så har huvudroutern typ 35 enheter och de andra sammanlagt 3 stycken... Någon som har någon idé om vad det kan bero på? I kategorin Wireless och fliken Professional har jag igång Roaming assistant. I kategorin Administration står den i fliken Operation Mode som Wireless router mode. Tack på förhand! Gå till inlägget

Dem väljer den som har bäst connection. Utan backhaul så brukar mesh noder inte vara så snabba... Därav tillbaka mot huvudrouter.

35 enheter är ingenting för en router ändå.

Har du några problem annars?

Edit

"If you are looking to bind a specific client to the router or a specific node - Click on the AiMesh menu. From that menu find the client you want to bind on the Client List (right side of screen). Click the Bind and then select the Router or Node. Then OK. "

White= bound

black = free roam

Hoppas detta löser ditt problem