GNOME Boxes problem med share (spice)

Jag testar lite distros i GNOME Boxes (smidigare än att distrohoppa).

Nu vill jag kunna flytta filer mellan den fysiska datorn och VM:et.

Det ska vara buslätt med spice, men jag får det inte att fungera.

Den fysiska datorn kör Fedora 41 och GNOME Boxes 47.

VM:et är Ubuntu 24.10 Desktop, som jag innovativt döpt till u2410deskVM.

I GNOME Boxes går jag till Preferences för VM:et > Devices & Shares, och delar ut /home/anth/Documents.

I VM:et är redan spice-vdagent installerad, samt att jag installerat spice-webdavd.

Jag startar VM:et, öppnar sedan Files (Nautilus), går till Network och där finns en Spice Client folder - men den ser fel ut och jag kan inte öppna den.

Den heter:

dev+sd://Spice%20Client%20folder_webdav_tcp.local

När jag försöker öppna den får jag:

Could not connect to u2410deskVM.local invalid argument

Jag förstår ungefär vad som händer, VM:et kan inte kommunicera med hosten (min fysiska dator).

Problemet är att alla guider jag kollat säger att detta ska fungera automatiskt och det finns inga inställningar att pilla på i GNOME Boxes, samt att jag inte får några vettiga svar när jag googlar.

Hjälp, please?