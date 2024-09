5G hatt SIMD8202G-M2 + chassi för RPI

Har en sådan här

som kördes live bara några dagar när jag höll på att reda ut strul med routrar/leverantörer ute i skogen där jag bor, skulle bli mer projekt med den men bara legat på hyllan ett tag nu när jag har allt annat stabilt.

Testat den både i modem-läge (kopplat till dator via USB) och routerläge (med RPI 4B 2G och den image av openwrt som listas på deras wiki) och det funkar väl.

OBS: som med allt sådant här kräver det DIY kunskap till någon nivå, det är inget man köper för plug and play, även om det är nästan plug and play med att köra via USB.

Vad som saknas är en adapterkabel för GPS-antennen, har supit bort den tydligen (eller så kom den inte med från början) samt ett par metallbrackets för att fästa chassit i DIN-skena som städats bort.

På första bilden ser ni hur det ser ut när den är monterad ovanpå ett RPI4 i chassit med chassit öppet.

Tänkte mig 2000, kan hämtas i Åkersberga eller så kan möte ske någonstans längs vägen från Åkersberga till Stockholms Universitet, där jag är på onsdagar. Annars kan frakt ordnas då köpare betalar.