Ubisofts populära lönnmördarspel är tillbaka med sin udda mix av historia och science fiction, men denna gång får feodala Japan för första gången stå för bakgrund och konflikt.

TL;DR Assassin's Creed Shadows är, för att vara ett open world-spel, förbaskat snyggt. Utvecklarna tycks dock helt ha glömt Optimization for Dummies-handboken hemma, då det med Ultra High-inställningar är orimligt tungdrivet utan uppskalning eller frame generation.

Assassin's Creed är ett av de där spelen man vet att man vanligtvis kan lita på, precis som FIFA-spel eller Call of Duty. Man vet vad man får, och diggar man vad som bjuds är det vanligtvis lite bättre än förra upplagan. Nytt och mer spännande för i år är att man har flyttat lönnmördandet österut till Japan. Vi bjuds på två separata karaktärer med skiljda egenskaper - den nätta Naoe som gärna håller sig i skuggorna, och godståget Yasuke som är ljuset i tunneln.

Den här gången har grafikmotorn Anvil fått sig en rejäl uppgradering, vilket innebär att ray tracing nu är obligatoriskt. Inställningarna kan dock skalas ned så till den grad att det enbart aktiveras i ens gömställe, och då med diffusion som alternativ. En uppskattad kompromiss, för annars går i stort sett alla grafikkort på marknaden på knäna. Två andra framträdande funktioner är Ubisofts nya simuleringar av hår respektive vind, vilket gör både karaktärer och landskap mer levande.

Liksom Assassin's Creed Mirage kommer Assassin's Creed Shadows med ett inbyggt benchmarkverktyg. Notera dock att karaktärer, egenskaper och händelser som utspelar sig randomiseras från körning till körning. Resultaten fångas upp av mjukvaran CapFrameX.

Drivrutinerna som används är Radeon Software 25.3.1, Geforce Drivers 572.70 samt Intel Arc Drivers 32.0.101.6647, där ingen av dessa har uttalade optimeringar för Assassin's Creed Shadows. Under testets gång släppte Nvidia version 572.83, men vid multipla tester gav den ingen förbättrad prestanda i spelet. Bildfrekvensen snappas upp med hjälp av mjukvaran Capframe X och efteranalyseras med Microsoft Excel.

Klicka för information om testsystemet Komponenter i testsystemet Komponent Modell Tack till Processor AMD Ryzen 7 9800X3D Inet Moderkort Asus ROG Crosshair X870E Hero Asus Minne 2× 16 GB G Skill Trident Z5 NEO RGB 6 000 MHz, 28-36-36-96 Inet Grafikkort AMD Radeon RX 9070 XT Red Devil (16 GB)

AMD Radeon RX 9070 Prime OC(16 GB)

AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB)

AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB)

AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 7700 XT (12 GB)

AMD Radeon RX 6900 XT (20 GB(

AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 5090 (32 GB)

Nvidia Geforce RTX 5080 (16 GB)

MSI RTX 5070 Ti Ventus 3X OC (16 GB)

Nvidia Geforce RTX 5070 (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4090 (24 GB)

Nvidia Geforce RTX 4080 (16 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 Ti (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4060 Ti (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 4060 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3080 (10 GB)

Nvidia Geforce RTX 3070 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3060 Ti (8 GB)

Intel Arc B580 (12 GB) Kylning Noctua NH-D15 G2 LBC Noctua Lagring Kingston Fury Renegade 2 TB Kingston Nätaggregat Seasonic Prime-TX Noctua Edition, 1 600 W Noctua Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm AOC U27G3X AOC Operativsystem Windows 11 Professional

Prestanda från Low till Ultra High

Assassin's Creed Shadows bjuder på en mängd fördefinierade detaljnivåer. Den här gången tittar vi närmare på två populära kort som släppts i närtid, Nivida Geforce RTX 5070 samt AMD Radeon RX 9070. Vi bjuds på fem detaljnivåer - Low, Medium, High, Very High samt Ultra High. Testen utförs med TAA, Temporal Anti Aliasing, men vi bjuds även på native-versionerna av DLSS (DLAA) samt FSR. Den separata Raytraced Global Illumination-inställningen kommer i tre varianter - Diffuse Hideout Only, Diffuse Everywhere, samt Diffuse + Specular Everywhere. Vi valde den sistnämnda.

Liksom i testlabbets mer utförliga grafikkortstest har vi tagit beslutet att inträdesbarriären för 1440p ligger på 12 GB grafikminne, och 16 GB för 4K UHD. Visst kan man i vissa spel och scenarion hanka sig fram med en mindre mängd än så, men över lag leder det till en otillfredsställande spelupplevelse. Därför tunnas kommande diagram ut allt eftersom vi höjer upplösningen.

Geforce RTX 5070 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 Low 80/70 65/57 Medium 77/67 62/48 High 62/57 50/46 Very High 56/49 45/40 Ultra High 47/41 39/33

Vi tar oss först an Geforce RTX 5070. Det levererar, tja, en acceptabel upplevelse utan uppskalning eller frame generation. Siktar vi in oss på en bildfrekvensuppdatering omkring 60 FPS kan vi ta oss ända upp till 1440p med Medium-inställningar, men därefter börjar det kärva rejält. Vi noterar dock den ytterst låga prestandaförlusten mellan Low till Medium.

Radeon RX 9070 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Low 98/83 77/64 45/38 Medium 90/77 72/63 43/37 High 73/64 59/52 35/31 Very High 66/56 53/46 32/28 Ultra High 56/48 47/40 30/26

Med 16 GB grafikminne tillåter vi Radeon RX 9070 att sträcka på benen i upp till 4k. Utan vare sig uppskalning eller frame generation går det sisådär, men förhåller man sig till de lägre grafikinställningarna finns det betydligt mer att spela med. Över lag ser vi att den rastrerade prestandan var betydligt högre, rentav fullt spelbar ända upp till Very High i upplösningen 1440p.

Multipla grafikkort ger sig på Ultra High

Det är onekligen en mörk dag för användare som fram tills nu avstått från uppskalningstekniker, frame generation eller annan digital voodoo. Det står dock klart att det som tidigare varit ett tillval för att förlänga livet på åldrande grafikkort istället har blivit obligatoriskt. 23 grafikkort genomgick testet i 1080p, endast 6 av dessa nådde upp till 60 FPS. Skall man kunna förvänta sig Ultra High-grafik i den låga upplösningen 1080p om grafikkortet kostar mer än 7 000 kronor, eller är sådana inställningar avsedda för absoluta flaggskepp? Diskussionen lär gå varm i forumet!

Kliver vi upp till 1440p är tabellpositioneringen i topp i stort sett oförändrad. Endast två kort klarar att leverera minst 60 FPS, RTX 4090 samt RTX 5090. Man skall dock ha i åtanke att ett stort antal kort fortfarande levererar fullt spelbara upplevelser, särskilt för de som aktiverar uppskalning eller frame generation.

Slutligen får ägare av RTX 5090, ett grafikkort för uppemot 30 - 40 000 kronor, se sig besegrade. Samtliga modeller levererar i 4k UHD Ultra High en upplevelse under 60 FPS. Hur Assassin's Creed Shadows kan vara så krävande, ställer sig säkert många frågande, när kort som RTX 5080, RX 7900 XTX, eller RX 9070 XT enbart orkar med att leverera omkring 35 bildrutor per sekund.

Jakten på 120 FPS

4K UHD med Ultra High-inställningar i all ära, men testlabbet har också haft i åtanke de spelare som är ute efter en mindre "cinematisk" upplevelse. Med upplösningen 1440p har vi skruvat på inställningarna för att komma så nära 120 FPS som möjligt. Vilka avkall får man då göra? Här fann vi två separata vägar fram till mål. Vilka inställningar man är villig att kompromissa med skiljer sig från person till person, så här finns inget enskilt rätt svar.

Geforce RTX 5070

RX 9070 hade klar fördel i mån av rå prestanda mot RTX 5070. Med Medium-inställningar, Diffuse Hideout Only samt DLSS satt till Quality landade vi återkommande under 100 FPS. För att åtgärda detta aktiverade vi frame generation (2x). Eftersom vi nu sköt så högt över mål valde vi att ändra grafikinställningarna till High. Det inbyggda benchmarkverktyget landade slutligen på 130 FPS, med 64 som lägsta värde.

Radeon RX 9070

Med utgångspunkt i spelets Medium-inställningar var det förhållandevis enkelt att modifiera dessa för att nå upp till 120 FPS. Ray tracing ställdes ned till Diffuse Hideout Only, och med FSR Quality aktiverat nådde vi strax över målsättningen. Resultatet blev 122 bildrutor per sekund, med 93 som lägsta värde.

Snyggt eller mediokert? Ja.

Ser Assassin's Creed Shadows bra ut? Det är en fråga som är något svår att svara på. Med högsta grafikinställningar är svaret - sisådär. Ansiktstexturerna imponerar, även om dess animationer lätt drar åt Team America: World Police-hållet. Kvaliteten på texturerna ökar helt enkelt det upplevda avståndet till de faktiska ansiktsanimationerna. Även ljussättning och dramatiska skuggor som väller in över ett öppet landskap kan bitvis se riktigt imponerande ut. Vatteneffekterna är genomgående av hög kvalitet, även om det vid nära ögnande ser något undermåligt ut i forsar. Förståeligt gör man dock visst avkall på den grafiska upplevelsen, eftersom det trots allt rör sig om ett s.k. open world-spel.

Samtidigt är spelet också oerhört tungdrivet, vilket gör att få spelare kommer att få uppleva spelvärlden i dess fulla prakt - utan grafiska kompromisser. Det känns som att uppskalning är här för att stanna, vad var och en tycker om detta får vi nog höra i forumet.