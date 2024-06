Nintendo Switch OLED + tillbehör

Har härmed spelat igenom Tears of the Kingdom och är inte direkt sugen på något annat för tillfället så jag tänker att någon annan som kanske inte spelat igenom zelda-spelen kanske är sugen.

Nintendo Switch OLED med fodral, extra skärmskydd och en extra bluetoothkontroll från Deltaco. Har någon skavank på baksidan men i övrigt så gott som ny i skicket. Skärmskydd har suttit på från början. Hittar ej kartong, kan vara slängd men ska leta lite till. Absolut inga fel på enheten.

The Legend of Zelda - Skyward Sword

The Legend of Zelda - Breath Of The Wild

The Legend of Zelda - Tears Of The Kingdom

Super Mario Odyssey

The Witcher 3

Tänker mig en budstart på 4000 för rubbet. Hämtas helst i Malmö men kan skickas vid behov.