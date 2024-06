Dell Precision 5560

Spec:

Intel Core i7-11850H vPro with Nvidia T1200 graphics

32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s

NVIDIA T1200 w/4GB

M.2 2280 1 TB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD

15.6" Ultrasharp UHD+ HDR400, 3840x2400,Touch

130W E5 Type C Power Adapter

Formaterad med Windows 11 + senaste bios.

ProSupport Plus till 10 JUN 2025

Tar mig friheten att välja när rätt bud uppnås, och vem jag säljer till.

Köpare står för ev frakt, helst affär mellan 4 ögon.

Endast swish.

Laddare finns.

Säljs pga jag har inte behovet längre.

Önskas bilder eller man har frågor dra ett PM vetja!