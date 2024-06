GIGABYTE M32UC - 3840x2160 - 160Hz - VA

Hej!

Lägger upp en ny annons då jag tydligen klantat mig och skrivit info om IPS-varianten som finns av samma skärm. Detta är alltså en VA-skärm med 160Hz uppdateringsfrkvens

Säljer min Gigabyte M32UC då jag äntligen fått besked om att min beställning av en Asus oled är på väg 😎 Jag har varit supernöjd med skärmen men har länge velat testa oled så det blir ett byte. Inga döda pixlar eller några andra problem vad jag märkt av.

Skärmen köptes 2023-07-31 hos Proshop, kvitto finns. Recensioner finns bland annat via Proshops hemsida.

Diagonal storlek - 31.5"

Böjd skärm - Ja (1500R)

Adaptive-Sync-teknologi - VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro

Inbyggda enheter - KVM-växel, USB 3.2 nav

Paneltyp - SS VA

Ursprunglig upplösning - 4K 3840 x 2160 vid 160 Hz (via DP 144Hz med Hdmi)

Pixelhöjd - 0.181 mm

Ljusstyrka - 350 cd/m²

Kontrastförhållande - 3000:1

HDR-format - HDR400

HDR-certifiering - DisplayHDR 400

Färgskala - 123% sRGB, 93% DCI-P3

Responstid - 2 ms (grå-till-grå), 1 ms (MPRT)

Övrigt - USB-C HUB (18W), 2x 3W Speakers, HDMI 2.1, Display through USB-C, HDMI or DP

Egenskaper

Bild för bild, Black eQualizer, flimmerfri teknik, Crosshair Display, Adaptive-Sync-teknologi, inbyggd speltimer, bild-i-bild, Low Blue Light teknologi, 6-axlig färgkontroll, 8-bitars färgdjup, FPS-räknare, High Bit Rate 3 (HBR3), Eagle Eye, OSD Sidekick, Aim Stabilizer Sync, Dashboard

Dimensioner (BxDxH) - 71.05 cm x 18.39 cm x 55.5 cm - med ställ

Vikt - 7.8 kg

Mer info och bilder på Gigabytes hemsida

Skärmen kostar idag ca 7500kr, jag sätter ett startpris på 4000, köp nu för 5000kr.

Finns i Halmstad och ser helst avhämtning, men går att skicka, köparen står för frakten.