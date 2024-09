Säljer Warhammer space Marine 2 standard edition.

Spelet släpps den 9 september på Steam jag preordrade spelet för flera månader sedan jag blev efter det giftad spelet av en god vän fast gold edition så då har jag en nyckel över.

Nyckeln levereras till mig per epost på måndag och den aktiveras direkt i steam ingen bundling eller liknande där du måste ha en Amd cpu eller Gpu för att aktivera spelet plug and play så gott som👍.

Efter avslutad auktion och när betalning erhållits så antingen smsar jag koden eller skickar den via epost

Kör budgivning tills på södag 8/9 klockan 18.00

Allt gott och ha en god helg alla sweclockare

Mvh.Niclas😊