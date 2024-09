32" 4K Gaming Odyssey Neo G8

Hej!

Lägger ut en intressekoll på en helt fantastisk skärm då jag ska uppgradera till en större för Simracing bruk. Har testat en handfull 4K skärmar och denna blev vinnaren för mig och har fått stå kvar på skrivbordet. OBS- Lånade bilder för tillfället.

Allt funkar som sig bör och det är inga konstigheter what so ever, skicket är som nytt. Är du ute efter en ny skärm har du möjligheten här innan den läggs ut på blocket framöver. Enbart upphämtning i Sölvesborg.

-Välvd 32" 4K (3840 x 2160)

-HDR 2000 och UHD-upplösning

-240 Hz uppdateringsfrekvens

-1 ms responstid

-Quantum Matrix Technology

Lägger länk nedan.

https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingskarm/gamingskarm-31...

Säljes till vem jag vill och när jag vill och priset är fast för er på swe, höjs sedan på blocket med en 500 alternativt att du är väldigt kvick så får du den en aning billigare.