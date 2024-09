10600K & Blandade moderkort

Nu har det blivit dags att rensa upp i förrådet. Jag är öppen för alla bud men förväntar mig att sälja delarna för omkring vad jag angett i prisförslagen. Köpare med möjlighet att hämta delarna på plats i Uppsala prioriteras, annars skickas de med Postnord på köparens bekostnad.

Förbehåller mig rätten att sälja om/när/till vem jag vill etc etc. Budgivningen avslutas tisdag kväll 10/9 då jag kontaktar högstbjudande via DM.

Eventuella frågor besvaras endast i DM.

Intel i5 10600K + Asus ROG Strix Z490-G Gaming

Köpta av mig i slutet av 2020. Kvitto finns för moderkortet men inte för CPU:n. Den övre PCIe-klacken är lite skadad, men låsningsmekanismen fungerar utan anmärkning. CPU:n har körts med en lätt OC med temperaturer som sällan överstigit 75°C.

Föredrar att sälja CPU och MOBO tillsammans, men kan tänka mig att sälja delarna separat om jag får rimliga bud på dem. Moderkortet inkluderar ett Noctua monteringskit. Skickas i originalkartong.

Prisförslag: 1200:- för MOBO + CPU.

ASUS TUF Gaming B460-Plus (sockel 1200)

Köpt av mig på NetOnNet i slutet av 2020. Var tänkt att användas till ett ATX-bygge som aldrig blev av. Kartongen är öppnad men moderkortet är helt oanvänt.

Skickas i originalkartong komplett med alla tillbehör.

Prisförslag: 400:-

Intel i5 4670K + ASUS ROG Maximus VI Gene + 8GB DDR3

Köpta av mig på Inet 2013. Samtliga komponenter är i gott skick. Kan hända att CMOS-batteriet är urladdat då det har legat i förrådet ett bra tag.

Säljer ingen av komponenterna separat. Originalkartong för MOBO saknas.

Prisförslag: 400:-