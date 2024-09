Speldatorer Ryzen 5 3600 , GTX 1070 Ryzen 7 3700X GTX 1080

Fick för mig att bygga en dator eller två. En förlustaffär som dock gav en del nöjje. För den som vill ha något testat och körklart så borde det dock vara ett tillfälle.

Första 3500:-

SPECIFIKATIONER:

- Chassi: Montech X3 Mesh NYTT

- Grafikkort: NVIDIA GeForce GTX 1070

- Processor: AMD Ryzen 5 3600

- Minne: G Skill 3000 16Gb

- Lagring 500Mb M.2 Nvme

- Moderkort: MSI B540m Pro NYTT

- Nätaggregat: 600w

- Kylning Cooler Master

- Operativsystem: Windows 11 Home Aktiverat, nyckel medföljer

--------------

Andra 4000:-

SPECIFIKATIONER:

- Chassi: Montech X3 Mesh NYTT

- Grafikkort: NVIDIA GeForce GTX 1080

- Processor: AMD Ryzen 7 3700X

- Minne: G Skill Ripjaws 3200 16Gb NYTT

- Lagring 1Tb M.2 Nvme

- Moderkort: gigabyte b450m NYTT

- Nätaggregat: 620w

- Kylning Corsair All In One

- Operativsystem: Windows 11 Home aktiverat, nyckel medföljer

Båda stresstestade utan anmärkning.

Kan skickas mot förskottsbetalning plus frakt med Postnord, tar dock inte ansvar för eventuella transportskador. Datorerna skickas i den förpackning chassiet kom med, eller hämtas på Lidingö. Kvitto till de delar markerade med "NYTT" kan fås i elektronisk form. Endast Swish.

De två första bilderna avser första datorn och de två andra, den andra datorn.