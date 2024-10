Ubiquiti Unifi Dream Machine Pro MAX + Ubiquiti Unifi AI Pro

1 st Ubiquiti Unifi AI Pro

Ny i förpackning!

SLUTSÅLDA på Ubiquiti store!

UVC-AI-Pro

Övervakningskamera med mörkerseende som spelar in 4MP-video med 30 bilder per sekund (FPS).

Produktegenskaper

4K (8MP) videoupplösning

Avancerad AI: Högre precision och räckvidd

Inbyggda IR-lysdioder och ett automatiskt IR-filter

Spela in ljud med en integrerad mikrofon

Anslut och strömförsörj med PoE

Väderbeständig (exponerad utomhus)

-----------------------------------------------------------

Ubiquiti Unifi Dream Machine Pro MAX

2 st ny i kartong (1 kartong endast öppnad, 1 helt oöppnad)

Dream Machine Pro Max (UDM Pro Max) är en UniFi OS-konsol av företagsklass som erbjuder en skalbar nätverksupplevelse och en omfattande plattform för användning av flera applikationer.

UDM Pro Max är en allt-i-ett-nätverkskonsol som kör alla UniFi OS-applikationer, som Network and Protect. En kraftfull gateway utrustad med en 2 GHz Cortex-A57-processor och 8 GB DDR4 SDRAM för en smidig drift. Den erbjuder mångsidiga anslutningsalternativ med 1 x 10 Gb och 1 x 2,5 Gb Gigabit Ethernet-portar samt 8 x 1000Base-T RJ-45 LAN-portar, vilket möjliggör flexibla nätverkskonfigurationer.

Antal SFP+-modulplatser: 2st

RJ-45 porttyp: 2.5G Ethernet

RJ-45 portar: 9st

Formfaktor: 1U

10G stöd och VLAN-stöd.

Rackmonteringssats

Kör alla UniFi OS-applikationer, inklusive det förinstallerade UniFi Network

Integrerad säkerhetsgateway och UniFi Protect-redo nätverksvideoinspelare som stöder kompatibla 3,5-tums hårddiskar

Enterprise-klass internet-hothantering, deep packet inspection och WiFi AI funktionalitet.

--------------------

PRIS: Bud

Förbehåller mig rätten att sälja till det priset jag själv bestämmer, till vem jag vill eller, inte alls om priset inte är rätt.