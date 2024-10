Garderobsrensning

Hej,

Tänkte försöka bli av med lite saker som bara står och samlar damm här hemma.

Reservoarer

--------------------------

1x Water Tank Z-multi (röd)

1x Bitspower DDC Upgrade Kit 150 - transp

1x Z-pac II (Clear acryllic)

- Kan få allt i ett paket för 300 kr

Det har varit röd färg i systemet innan, EK-coolant blood red

Den transparenta reservoaren är använd och det syns då den har mikrorepor etc på den. Det går säkert att få snygg igen om man lägger lite tid. Den röda blev ett felskick från caseking så den är oanvänd.

Fittings (BitsPower), färg är silver shining om inget annat anges, samt för en rördiameter på 12mm (yttre)

--------------------------

5x Rotary 90-Degree

1x Double rotary 90-deg extender

1x T-Rotary Extender

3x Extender female-male

3x Extender male-male (5mm)

1x Extender male-male (10mm)

4x Fitting spacer

7x Stop fitting

10x Multi-Link for hard tube

1x Mini Valve, silver handle

-----

1x Rotary angle fitting black sparkle 10mm ID

1x Black Sparkle Rotary 90-Degree

- Kan få allt i ett paket för 500 kr, ett paket med o-ringar följer med den som köper allt i ett bräde då jag misstänker att några av dem kan vara ganska slitna.

Louqe Ghost S1 MkII-delar

--------------------------

Koppargrill v1 med lätt kosmetisk defekt på ena kortsidan - 50kr

Svart grill - 50kr

Underrede med fäste för HDD - 50kr

PCIE-3.0 Riser cable - 50kr

- Allt kan fås för 100kr

Tangentbord

--------------------------

Corsair K70 röd LED och röd switch Slitet handlovsstöd som kladdat igen efter några år på hyllan. Går kanske att lösa men svårt o se det - 100kr

Varmilo VA69M Moonlight PBT Ice Blue LED (MX Blue), där funktionstangenter är utbytta mot babyblå Varmilo PBT-caps. - 500kr

Kylare

--------------------------

Noctua NH-L12, Bytt ut delar mot L12s vilket gör att det sitter tjockare skruvar på kylplattan. Svårt/omöjligt att få in en kylare under flänsarna? Tror resten ska vara ok - 100kr

Monitorarm

--------------------------

Iiglo Mantis singelarm med usb. Tung så frågan är vad ev frakt kan gå på ? - 200kr

Bortskänkes

--------------------------

2 st Bitfenix fläktar som kom med BitFenix Prodigy, typ oanvända

EK-FB ASUS M61 vattenblock för Asus Maximus impact VI och VII Moderkort

BitFenix Prodidgy sidopanel i glas (vit)

BitFenix Prodidgy original plåt med fäste för HDD (vit)

Frakt betalas utöver ovan sagda priser om inte upphämtning kan fixas. Finns på Chalmers dagtid, och kan träffas runt Mölndal/Bifrost efter jobbtid.

Vänligen

Shinzou