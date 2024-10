Nintendo Switch OLED + 3 spel och 8bitdo Ultimate-kontroll, 256gb minneskort

Switch i toppenskick med alla tillbehören som kommer med konsolen plus minneskort, kartong finns. Allt fungerar som det ska.

Switch OLED (Super Mario Red)

8Bitdo Ultimate-kontroll med laddstation

256gb minneskort

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Pokémon Legends Arceus

Köpte den i mars hos Webhallen.

Hämtas hos mig eller skickas mot förskottsbetalning. Kommer inte gå med på något annat än förskottsbetalning om den ska skickas.

Har ingen fast sluttid på annonsen utan avslutar när jag får ett rimligt bud.