Ubiquiti Edgerouter 4 + Ubiquiti Flex Mini Gigabitswitch

Trådbunden router med tre 1 Gb/s-portar (FTP) samt en 1 Gb/s SFP-port. Kör Ubiquitis avancerade operativsystem Edge-OS. Konfigureras via inbyggt webbgränssnitt eller kommandoprompt. Edge-OS ger möjlighet att segmentera nätverket i VLAN, sätta avancerade brandväggsregler och övervaka nätverket. Kan även dela ut internetuppkopplingen till två helt separerade lokala nätverk (eller användas som en ren lager 2-switch). Utrustad med fyrkärnig 1 GHz-processor och 1 GB RAM-minne.

Fläktlös 1 Gb/s-switch med 5 nätverksportar. Kan drivas via den inkluderade USB-C-nätadaptern eller via POE 802.3af/at. Bakplan: 10 Gb/s. PoE-standard: 802.3af. Konfigureras via Unifis kostnadsfria kontroller-mjukvara (Windows eller Mac OS) och kan enkelt integreras i större system som Unifi Dream Machine Pro. Levereras med USB-C-nätadapter.

Fungerar perfekt.