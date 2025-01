Acer Predator X45 240Hz OLED

Säljer på grund av sidogradering till LG C4.

I väldigt bra skick då den är mindre än 1 år gammal (2024-02-27) och jag har en 3-åring.... Inte mycket dad gaming tid hehe

45" OLED

240Hz 0.01ms response time

3440x1440

DP HDMI USB-C

Inbyggd KVM med 90W laddning via USB-C

Inbyggda högtalare till skillnad från LGs modell med samma panel

Har haft OLED sedan 2017 och kört OLED-skärmar med datorn i över 5 år, kört alla trick för att inte få burn in. Det hjälper att sambo och unge inte tillåter mig att spela mer än 2-3h i sträck så burn in hade varit omöjligt XD

Priserna på likadana paneler är all over the place just nu, mellan 15-24k så vi kör bud och ser vart vi hamnar.

Kan skickas och hämtas i Varberg. Frakten går på 300-500kr:ish beroende på om man vill försäkra paketet för upp till 5k eller 25k kr.