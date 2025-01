Intressekoll AM4 dator utan grafikkort | Ryzen 7 5800X | B450 | 600W | 32GB ram | SSD 500GB

Hej, Kollar intresset för att köpa en hyffsat bra AM4 dator utan grafikkort.

- Välvårdad dator.

- Bytt fläktar i chassit till be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM.

- Har använts till spelande och surfande.

- grafikkortet på bilden ingår ej.

skickar helst inte då jag inte har någon bra kartong till det.

Prisidé 4000:-

CPU | AMD Ryzen 7 5800X

Kylare | be quiet! Pure Rock V2

Mobo | MSI B450 GAMING PLUS

Minne | Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 3000Mhz CL15 Vengeance

Grafikkort | -

Nätagg | be quiet! Pure Power 10 600W CM

SSD | 2.5" Samsung 860 EVO 500GB

Chassi | Fractal Design Define C