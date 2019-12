Utmärkta The Talos Principle gratis i Epic Games Store

I Epic Games Store pågår ett tolv dagar långt erbjudande om ett gratisspel per dag, där dagens gratistitel är hyllade pusselspelet The Talos Principle. Studion bakom spelet är Croteam, mest kända för actiontunga spelserien Serious Sam. Att studions nästa steg skulle bli ett pusselspel med djupa filosofiska funderingar var det nog få som väntade sig.

Det är dock exakt vad The Talos Principle levererade. Sett till det spelmekaniska utmanas spelaren att lösa pussel som innefattar arrangemang av block, fläktar och laserstrålar. Under tiden övervakas spelaren av en självmedveten artificiell intelligens. Den som uppskattar pusslandet och berättandet i Valves Portal-spel lär uppskatta The Talos Principle.

Sett till systemkraven räcker de flesta moderna system till utan problem. Minimikraven nöjer sig med en dubbelkärnig processor på 2 GHz och ett grafikkort med minst 2 GB grafikminne. De rekommenderade kraven tar steget upp till en fyrkärnig processor på 3 GHz och 4 GB grafikminne.

Även lagringskraven är beskedliga på 5 respektive 8 GB. Den version som erbjuds i Epic Games Store finns endast tillgänglig för PC/Windows, där operativsystemet Windows 7 eller senare stöds. Gränssnitt som stöds inkluderar DirectX 9c eller senare samt Vulkan.

The Talos Principle är gratis i Epic Games Store fram till klockan 16:00 idag den 30 december.