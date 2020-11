(Hjälp!) Datorn vägrar boot:a efter fresh Windows 10 installering

Godkväll,

Jag har precis slängt ihop ett nytt rigg isamband med nya ryzen utsläppet men har suttit i ex antal timmar nu och kliar rejält om skalpen varför den vägrar att boota efter installation av Windows 10.

Jag kommer in Windows setup:en och kan installera windows utan några problem och efter installationen så reboot:ar datorn som den ska göra. Men efter det så spelar det ingen roll om man ändrar boot priorities eller startar utan usb-stickan. Vid ändrade boot priorities så kommer en Windows logga upp en splitsekund för att sedan starta via usb-stickan igen. Utan stickan i så kommer endast meddelandet ” reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key”. Prövat att smita in i Cmd och rensa disken med ”clean” kommandot och konverterar disken till både mdr och gpt utan någon skillnad. Det ända jag kan tänka mig är annorlunda jämfört tidigare installationer är att jag gjort en BIOS uppdatering för att kunna köra nya processorn. Sitter nu och laddar ned en ny media creation tool och ska se om det är något med den men det tvivlar jag på.

Vad kan vara felet? Behöver jag flasha om bIOS igen?

Kör en 5900x på ett gigabyte b550 aorus PRO med senaste f11d BIOS:et

Tack i förhand!