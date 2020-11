Klonade hårddisk, nya hårddisken vill inte starta Windows

Jag skulle uppgradera min dator och byta hårddisk till en SSD.

Har stött på problem vid ungefär exakt varje steg och nu har jag kommit till ett jag inte kan tyckas lösa, jag har sökt runt på forumet utan att hitta något.

1. Jag klonade min hårddisk med EaseUS Todo Backup Free 12.8. Jag klickade i att den skulle klona hela hårddisken, inte bara C:

2. Jag ändrade boot priority till SSDn

3. Jag startade upp datorn, allting fungerade men jag reagerade på att ingenting gick snabbare.

4. Jag kopplade ur den gamla hårddisken och startade upp datorn, möttes av en blå skärm med texten:

Recovery

Your device needs to be repaired

The application or operating system couldn't be loaded because a required file is missing or contains errors.

File: \WINDOWS\system32\winload.exe

Error code: 0xc000000e

osv.

Har testat att byta SATA och strömsladd med den gamla hårddisken utan resultat.

Det enda jag kan komma på att göra nu är att testa formatera om SSDn och klona den igen.

Någon som har någon bättre idé?

Obs, jag är inte direkt vass när det kommer till datorer så räkna med att jag kommer behöva slå upp varenda teknisk term som skrivs