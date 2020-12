Asus R553L Sonicmaster bios problem?

Sitter här med en Asus sonicmaster som inte vill som jag :s

Så fort jag startar den så blinkar skärmen till å vips så är jag i bios..

Vet inte vad som e fel å vet dåligt var jag skall börja..

Kan börja med de jag vet är att ngn har bytt hdd i den och att den registreras i bios under sata menyn men finns ej med under boot menyn Hmm

Dvdn finns ej under sata menyn oå kan ej hitta den i boot menyn heller hmm

Funderar på om den som bytt hdd gjort ngt fel alt dvd å hdd e kass?? (bara en fundering)

försökte boota med en live dvd men ingen lycka med de

Bios vendor: American megatrends

Version: 209

VBios ver: 2170.I15S551.009

Ec Version: B01S090101

Mvh Christopher