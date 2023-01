Samlingstråd LG OLED 2023 (A3/B3/C3/G3/Z3)

Nu är det snart CES i Vegas och LG släpper årets OLED TV. Startar en tråd eftersom LG OLED 2022 tråden är hyggligt populär.

Modellerna verkar vara

LG A3 4K OLED, webOS 23

LG B3 4K OLED, webOS 23, 2 av 4 portar är HDMI 2.1

LG C3 4K OLED, OLED Evo (OLED EX) with Brightness Booster, webOS 23, α9 Gen6 4K AI processor

LG G3 4K OLED, OLED Evo (MLA, OLED EX) with Brightness Booster Max, webOS 23, α9 Gen6 4K AI processor

LG Z3 8K OLED, OLED Evo (OLED EX) with Brightness Booster Max, webOS 23, α9 Gen6 4K AI processor

Hävdas att G3 upp till 70% ljusstarkare än tidigare B2/B3 i 55-77", bla med hjälp av MLA (Micro Lens Array).

https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1...

https://presse.lg.de/2023/01/02/ces-lg-oled-tvs-heben-immersi...

