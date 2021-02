Har 1 problem med min Windows Forms kod. Lite hjälp skulle uppskattas.

namespace windows_forms_uppgift { public partial class Form1 : Form { List<Bok> BigList = new List<Bok>(); List<string[]> SmallList = new List<string[]>(); public Form1() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { FileLoader(); } public void FileLoader() { if (File.Exists("texter.txt")) { List<string> itemSaver = new List<string>(); StreamReader reader = new StreamReader("texter.txt", Encoding.Default, true); string item = ""; while ((item = reader.ReadLine()) != null) { itemSaver.Add(item); } foreach (string b in itemSaver) { string[] vektor = b.Split(new string[] { "###" }, StringSplitOptions.None); SmallList.Add(vektor); switch (vektor[2]) { case "Roman": BigList.Add(new Roman(vektor[0], vektor[1], vektor[2])); break; case "Novellsamling": BigList.Add(new Novellsamling(vektor[0], vektor[1], vektor[2])); break; case "Tidskrift": BigList.Add(new Tidskrift(vektor[0], vektor[1], vektor[2])); break; default: break; } Random random = new Random(); string obj = BigList[random.Next(BigList.Count)].ToString(); textBox1.Text = Convert.ToString(obj); } } } } public class Bok { public string typ; public string titel; public string författare; public Bok(string titel, string författare, string typ) { this.typ = typ; this.titel = titel; this.författare = författare; } public override string ToString() { return titel + ". " + författare + ". " + typ; } public string GetTitel() { return titel; } } public class Roman : Bok { bool InStock = true; public Roman(string titel, string författare, string typ) : base(titel, författare, typ) { } public override string ToString() { typ = "Roman"; var status = InStock ? "Boken finns" : "Boken finns inte"; return "\"" + titel + "\" " + "av " + författare + ". (" + typ + ")" + " " + status; } } public class Novellsamling : Bok { bool InStock = true; public Novellsamling(string titel, string författare, string typ) : base(titel, författare, typ) { } public override string ToString() { typ = "Novellsamling"; var status = InStock ? "Boken finns" : "Boken finns inte"; return "\"" + titel + "\" " + "av " + författare + ". (" + typ + ")" + " " + status; } } public class Tidskrift : Bok { bool InStock = true; public Tidskrift(string titel, string författare, string typ) : base(titel, författare, typ) { } public override string ToString() { typ = "Tidskrift"; var status = InStock ? "Boken finns" : "Boken finns inte"; return "\"" + titel + "\" " + "av " + författare + ". (" + typ + ")" + " "+ status; } } }