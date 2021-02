ASUS Router AX88

Hade tidigare en ASUS AC router. Bytte till en ASUS AX. Accessen till internet via trådat och wifi funkar utmärkt för Windowsdatorer och Windowspaddan.

Funkar inte för Mobil-androider eller Androidpaddor. Enheterna loggar in och får lokal NAT adress i intranätet via DCHP i routern. Men ingen anslutning till internet. Har avmarkerat Wifi 6 i Routern. Men inget verkar funka.

Någon som har en god ide eller råkat ut för detta tidigare.