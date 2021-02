Kabel/Adapter HDMI till USB-C

Hallå!

Efter flera timmars sökande så verkar det som att jag är i en ganska ovanlig situation.

Jag har denna skärm. Den har följande kontakter:

1 x HDMI

1 x DisplayPort

2 x USB-C

Av olika temporära anledningar så har jag nu följande setup ett år framöver tills jag är färdig med bio-rummet:

PS5 är kopplad med HDMI till skärmen.

Datorn är kopplad med Displayport till skärmen.

Datorhögtalarna är kopplade direkt till skärmen för att jag ska kunna få ljud i båda enheterna.

Detta funkar perfekt för PS5 som kör via HDMI (och det gjorde det innan också när jag inte hade PS5 och körde datorn via HDMI.

Men nu när jag måste köra datorn via DisplayPort så går ju ljudet åt helsike. På någon vänster fungerar det mellan 5-30 minuter åt gången. Men helt plötsligt om man glor YouTube så börjar det skorra som fan. Jag kan gå in i inställningarna och felsöka ljudproblemet så rättar det till sig igen en stund innan det börjar skorra igen. Japp, jag vet att DisplayPort inte är gjort för ljud varpå det är skumt att det ens funkar så här.

Då jag endast har HDMI och DisplayPort på datorn (ingen USB-C) så undrar jag om någon har lyckats få en HDMI-USB-C kabel/adapter att funka.

Jag vill alltså koppla med HDMI från datorn till USB-C på skärmen.

Vad jag lyckats hitta på nätet så säger vissa få att det ska funka medan majoriteten säger att det inte funkar.

Hittar heller inga kablar eller adaptrar som funkar i den riktningen (HDMI->USB-C) utan alla jag hittar går bara från USB-C till HDMI.

Någon som har lite bra input och lärdom att komma med och går detta att lösa på något vis?