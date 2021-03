Hur värderar ni er fritid?

Det borde redan finnas minst ett par trådar här, men jag har inte hittat något med en snabb sökning.

Till arbetstid räknar jag både tiden på arbetsplatsen, samt transporten till och från. Även om jag kanske kan lyssna på en podcast, eller surfa lite på mobilen när jag pendlar, så är det inte min fritid som jag kan göra vad jag vill med.

Min arbetstid är den tid jag ger upp från den fria tiden i syfte att få lön. Lön är ju bra att ha för då kan man äta mat, ha tak över huvudet och köpa ny hårdvara då och då.

Min faktiska arbetade tid kan jag inte påverka, mitt jobb är nästan alltid heltid, 40h per vecka. Utan det är pendlingstiden som jag i störst utsträckning påverkar. Skulle ni byta 10% av fritid mot 10% mer i lön? Eller är fritiden värd mer? (eller mindre) än arbetstiden?

Tidigare i livet har jag alltid värderat pengar över fritid. Kunde jag ta extra pass eller extra timmar så gjorde jag det. När jag var timanställd på callcenter så kastade jag mig oftast över erbjuden tid. Även när man kände att det hade vart skönt att vila.

Säg att man har en ledig lördag. Och vid 8:30 ringer de och erbjuder jobb 10-22. 1H lunch. Jag är inställd på en slapp dag vid datorn, kanske någon öl på kvällen med en polare. Men jag vet att tackar jag nej är det detsamma som att tacka nej till 1500 kr efter skatt. Och i mitt huvud blev ekvationen. "om jag skulle ha arbetat idag, skulle jag då vara beredd att betala 1500kr för att slippa?"

Med åren (det har ju snart förflutit 20 år i arbetslivet här) så har jag börjat tänka annorlunda. När jag flyttade ned till Stockholm för jobb 2012 så hamnade jag i Ulriksdal, och jobb i Märsta. Det blev ca 55 min pendling i vardera riktning eller runt 40-45h i månaden. Det vill säga, jag lade en arbetsvecka i månaden på att ta mig till och från jobbet. Den insikten fick mig att skaffa bostad på promenadavstånd. Enligt resonemanget; jag är på jobbet 5 dar i veckan, och åker in till stan 1-2ggr i veckan, vettigare att ha nära till jobbet än till stan. Här var det ju inga problem, jag hade möjlighet att flytta och det kostade mig inget ekonomiskt att få mer fritid, win win!

Idag dock, har jag skaffat ett jobb med en bra ökad lön, men med pendling in mot stan. Och flytt är inte ett alternativ. (Bostadsmarknaden i Stockholm är vidrig) Pendlingen blir nu antingen 3h20m med SL och promenad eller 1h50m med bil (per dag) Och fritiden minskar ju då i samma omfattning. (Bilen spar tid, men kostar mer pengar per månad)

Men jag saknar att ha nära till jobbet och mer fritid, men jag vet inte riktigt vad jag anser att fritiden är värd i pengar. Ska jag ta ett jobb med lägre lön men mer fritid? Hur resonerar ni, hur värdesätter ni fritiden rent ekonomiskt? Hur mycket fritid är ni beredda att växla in mot pengar osv.