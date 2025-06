Problem med internet (Telia)

Hej!

Jag har sedan i torsdag upplevt stora problem med internet som har blivit värre och värre. Otroligt dålig timing då jag och min sambo precis fått en unge och behöver internet för att slötitta på TV under alla trötta timmar på dygnet. Jag vänder mig nu hit för expert hjälp i hopp om en lösning

I torsdags började problemet, jag har en nätverksladd in i routern från min dator och så har vi en nätverkssladd in i Xbox för att nyttja olika streaming tjänster.

I början upptäckte jag att jag var begränsad till vissa hemsidor. Endast YouTube och nyhetsbyråer fungerade. Strax därefter gick wifi ner men fungerade via sladd och jag gick igenom olika steg för att försöka lösa problemet. Försöker förklara i följande tidslinje:

1. Starta om router som sedvanligt och kollat alla kablar - hjälpte inte

2. Dröjde cirka 2 timmar sedan var internet tillbaka som vanligt (vet ej)

3. Internet dör helt på torsdag kväll. Varken nätverkssladd eller wifi fungerade

4. Ringer Telia fredag morgon och vi startar om mediaomvandlaren och routern vilket inte fungerar - dem skickar en ny router. Till slut ber hon mig att testa koppla in nätverkssladdarna direkt in i medieomvandlarna och detta funkar! Nätverk via sladd men såklart inget wifi.

5. Tisdag förmiddag kommer den nya routern som jag kopplar in men wifi fungerar inte. Power lyser rött.

6. Internet via nätverkssladdarna slutar fungera idag (onsdag) ca 16.00 varpå jag ringer in till Telia och får som svar att dem inte har möjlighet till att se över problemet förens fredag nästa vecka..

Det står att vi är anslutna till nätverket via sladd (och även om vi har wifi ingång) men får inget internet. Problem med IP-adress(?)

Grannen är inkopplad på samma fibernät men via Bahnhof och dem har internet!

Jag ber om ursäkt för eventuella otydligheter - skyller på sömnbrist!

Tacksam för all hjälp och förtydligar gärna!