Misshosting Let’s Encrypt SSL

Gällande Misshosting.

Har beställt deras enklaste paket "Basic" och där står det "Gratis Let's Encrypt SSL-Certifikat".

Inuti panelen står det "SSL Status" och då står det "No SSL Detected". Click here to browse SSL options".

Sedan får man möjlighet att beställa detta för "108 kr årsvis".

Varför skulle man behöva beställa detta då det redan är tänkt att ingå via "Let's Encrypt SSL-Certifikat"?

Egentligen borde man fråga deras support, men tycker inte den är särskilt bra, och svenska verkar man inte kunna prata med denna support. Kan ju säga att Misshosting nog inte är bland favoriterna då det gäller webbhotell. Supporten är rätt så viktig i ett webbhotell tycker jag.