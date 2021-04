Onormalt mycket minnes användning?

Efter en liten snabb sökning verkar det vara så macos (och andra unixsystem) fungerar. En qoute härifrån förklarar det rätt bra tycker jag

"All UNIX type operating systems are designed to keep in RAM all the data it can and minimize the amount of free memory since it can release the allocations instantly when a new use is higher priority than the old cached data that can is there just in case:"

När minnet börjar bli fullt visar MacOS istället det genom att Minnestrycket som visas längst ner blir gult eller rött.