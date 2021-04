Programmering 1 "Bussen" - Hjälp med array

/*Hjälpkod för att komma igång * Notera att båda klasserna är i samma fil för att det ska underlätta. * Om programmet blir större bör man ha klasserna i separata filer såsom jag går genom i filmen * Då kan det vara läge att ställa in startvärden som jag gjort. * Man kan också skriva ut saker i konsollen i konstruktorn för att se att den "vaknar * Denna kod hjälper mest om du siktar mot betyget E och C * För högre betyg krävs mer självständigt arbete */ using System; namespace Bussen { class Buss { const int buss_platser = 25; public int passagerare = 0; public int[] passagerare_ålder = new int[25]; Personinfo info = new Personinfo(); public string[] name = new string[25]; public void Run() { Console.WriteLine("Välkommen ombord på bussen!"); int meny; do { Console.WriteLine("-----------------------------------------------------"); Console.WriteLine("Meny 1: Lägg till passagerare"); Console.WriteLine("Meny 2: Skriv ut lista på passagerare"); Console.WriteLine("Meny 3: Räkna ihop alla passagerares totalålder"); Console.WriteLine("Meny 4: Räkna ut medelåldern"); Console.WriteLine("Meny 5: Skriv ut den äldsta passagerarens ålder"); Console.WriteLine("Meny 6: Leta ålder"); Console.WriteLine("Meny 7: Sortera bussen efter ålder"); Console.WriteLine("Meny 8: Skriv ut kön på passagerare"); Console.WriteLine("Meny 9: Puffa en passagerare"); Console.WriteLine("Meny 10: Passagerare stiger av bussen"); Console.WriteLine("Meny 0: Avsluta programmet"); Console.Write("Välj nummer från menyn: "); meny = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("-----------------------------------------------------"); Console.WriteLine("Det sitter just nu " + passagerare + " passagerare ombord av max 25"); switch (meny) { case 1: add_passenger(); break; case 2: print_buss(); break; case 3: calc_total_age(); break; case 4: calc_average_age(); break; case 5: max_age(); break; case 6: find_age(); break; case 7: sort_buss(); break; case 8: print_sex(); break; case 9: poke(); break; case 10: getting_off(); break; case 0: //avsluta default: Console.WriteLine("Fel! Skriv en siffra mellan 0-10"); break; } } while (meny != 0); } public void add_passenger() { Console.Write("Hur många passagerare vill du adda? "); int svar = int.Parse(Console.ReadLine()); int nya_passagerare = Convert.ToInt32(svar); if ((passagerare + nya_passagerare) > buss_platser) { Console.WriteLine("Tyvärr, bussen är full!"); return; } passagerare = passagerare + nya_passagerare; for (int i = 0; i < nya_passagerare; i++) { for (int y = 0; y < passagerare_ålder.Length; y++) { if (passagerare_ålder[y] == 0) { Console.Write("Ange passagerar nr " + (i + 1) + "'s ålder: "); svar = int.Parse(Console.ReadLine()); passagerare_ålder[y] = Convert.ToInt32(svar); for (int u = 0; u < name.Length; u++) { Console.Write("Ange passagerar nr " + (i + 1) + "'s namn: "); info.namn = Console.ReadLine(); break; } Console.Write("Ange passagerar nr " + (i + 1) + "'s kön (k/t): "); info.sex = Convert.ToChar(Console.ReadLine()); break; } } } } public void print_buss() { int pos = 1; foreach (int platser in passagerare_ålder) { if (platser != 0) { Console.WriteLine($"Plats #{pos} - Namn: " + info.namn + " | Ålder: " + platser + " | Kön: " + info.sex); pos++; } else { Console.WriteLine($"Plats #{pos}: Tom plats"); pos++; } } } public void calc_total_age() { int totalålder = 0; Array.ForEach(passagerare_ålder, delegate (int i) { totalålder += i; }); Console.WriteLine("Den totala åldern på alla passagerare är " + totalålder + " år"); } public void calc_average_age() //int { Console.WriteLine(); double medelålder = 0; double sum = 0; for (int i = 0; i < passagerare_ålder.Length; i++) { sum += passagerare_ålder[i]; } for (int i = 0; i < passagerare_ålder.Length; i++) { } medelålder = sum / passagerare; Console.WriteLine($"Medelåldern ombord är {medelålder} år"); } public void max_age() //int { int störst = passagerare_ålder[0]; for (int i = 0; i < passagerare_ålder.Length; i++) { if (passagerare_ålder[i] > störst) { störst = passagerare_ålder[i]; } Console.WriteLine($"Äldsta passageraren är: {störst} år gammal"); break; } } public void find_age() { //Visa alla positioner med passagerare med en viss ålder //Man kan också söka efter åldersgränser - exempelvis 55 till 67 //Betyg C //Beskrivs i läroboken på sidan 147 och framåt (kodexempel på sidan 149) } public void sort_buss() { //Sortera bussen efter ålder. Tänk på att du inte kan ha tomma positioner "mitt i" vektorn. //Beskrivs i läroboken på sidan 147 och framåt (kodexempel på sidan 159) //Man ska kunna sortera vektorn med bubble sort } //Metoder för betyget A public void print_sex() { Console.Clear(); int pos = 1; foreach (var utskrift in passagerare_ålder) { if (utskrift != 0) { Console.WriteLine($"Plats #{pos} {info.sex}"); } else { break; } } /* int pos = 1; foreach (var info in passagerare_ålder) { if (info != 0) { Console.WriteLine($"Plats #{pos} - Kön: " + info); pos++; } else { Console.WriteLine($"Plats #{pos}: Tom plats"); pos++; } } */ //Betyg A //Denna metod är nödvändigtvis inte svårare än andra metoder men kräver att man skapar en klass för passagerare. //Skriv ut vilka positioner som har manliga respektive kvinnliga passagerare. } public void poke() { //Betyg A //Vilken passagerare ska vi peta på? //Denna metod är valfri om man vill skoja till det lite, men är också bra ur lärosynpunkt. //Denna metod ska anropa en passagerares metod för hur de reagerar om man petar på dom (eng: poke) //Som ni kan läsa i projektbeskrivningen så får detta beteende baseras på ålder och kön. } public void getting_off() { //Betyg A //En passagerare kan stiga av //Detta gör det svårare vid inmatning av nya passagerare (som sätter sig på första lediga plats) //Sortering blir också klurigare //Den mest lämpliga lösningen (men kanske inte mest realistisk) är att passagerare bakom den plats.. //.. som tillhörde den som lämnade bussen, får flytta fram en plats. //Då finns aldrig någon tom plats mellan passagerare. } } class Program { public static void Main(string[] args) { //Skapar ett objekt av klassen Buss som heter minbuss //Denna del av koden kan upplevas väldigt förvirrande. Men i sådana fall är det bara att "skriva av". var minbuss = new Buss(); minbuss.Run(); Console.Write("Press any key to continue . . . "); Console.ReadKey(true); } } }