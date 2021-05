Lösning för mus+t-bord mellan två datorer ?

Jag gör så enkelt att jag kopplar in mus+tangentbord i en vanlig tråkig USB hubb, och sedan har jag en USB förlängningskabel från min stationära dator upp till skrivbordet. Så då om jag ska använda laptopen kopplar jag in USB hubben i den, och så ska jag använda stationära kopplar jag in hubben i förlängningskabeln just bredvid. Alltså bara en kabel man behöver flytta.

Hörlurarna kopplar jag in i skärmen så skickar den ut ljud från respektive displayport till hörlurarna.

Inte den mest eleganta lösningen, men funkar stabilt