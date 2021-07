Äntligen(?) visar YouTube reklam trots blockering!

Skrivet av GooGeL: Pfft..! De blankar inkomsterna för vettiga kreatörer som t ex Blancolirio. Tryck på Explore, så finner du Lewser Paul m.m. YT har inte ens koll på vilka videos du har klämt igenom för 2-3mån sedan... Samma videos liksom sväller upp till ytan igen under Home efter den där tiden. Ett sabla rundgång. Sidan och algoritmen är förmodligen bättre än vad den någonsin varit. Men nog finns det jobb för dom att förfina och utföra i kulissen. (har dock YT Premium inkl Music) uBlock Origin fungerar annars bra. ABP är väl uppköpta.. och de har väl köpts(?) till och öppna svängdörrarna åt vissa siter? Gå till inlägget

Angående YT-algoritmen så gillar jag att den kan fånga upp särskilda klippserier som olika kanaler har fast man inte orkar prenumerera på hela kanalen för att den har så mycket annat man inte orkar med.

Ett annat mönster jag sett med YT-algoritmen när man "random-surfar på YT-klipp" är att den tenderar att ge samma förslag på klipp från samma kanal samma tider på dygnet under olika dagar. Så om jag hade tittat på massa memes YT-klipp kl.04:00 på natten så kommer jag få liknande förslag på Home när jag klickar på Home runt kl.04:00 någon annan natt.

Detta kan vara värt att känna till om man själv vill dyka upp i flödet, "Remember when you watched my clip! Click on Home next week at the exact same time and you'll find my next video - OR, you could just subscribe if you like my stuff!"