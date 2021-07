Dator startar om efter 2-3 min. Minnes error vid 2 stickor.

Hej.

I förrgår började min dator stänga av sig och starta om när jag spelar New World.

Först var det en gång mitt under gameplayet, sen vart det värre och värre, så fort jag kom in i loadingscreenen för att komma in på servern så startade datorn om.

Kunde spela andra spel utan problem.

Datorn startade om sig nån gång i windows men va inget jag kunde få fram utan hände ibland, Spelade andra spel så hände det aldrig, i New World var det som på kommando.

Hade spelat spelet 70 timmar innan utan problem tills nu då.

9900k

asus tuf z370-plus gaming

2x8GB 3000Mhz corsair LP

1080ti

750 watt Corsair RM

Inget är överclockat, hade XMP på minnena men har stängt av det nu efter "krashandet"

Alla temps är under kontroll enligt hwmonitor.

Bytte till ny nätdel och chassi för 2 veckor sen så vart lite skeptisk på nätdelen.

I alla fall.

Bytt tillbaka till gamla nätdelen, fortfarande samma sak.

Uppdaterade till senaste bios funkade nån timme sen började det igen och gick tillbaka till det som innan (datorn är igång max 3 min innan omstart)

Plockade ur Grafikkortet och körde på onboard gpun hjälpte inte.

Testat minnena och det är här jag blir fundersam.

Kör memtest.

Med sticka nr 1 i har jag inga errors under ca 1 timmes test.

Med sticka nr 2 i har jag inga errors under ca 1 timmes test.

Prova alla slots med en sticka inga errors under ca 1 timmes test.

Kör jag båda stickorna i får jag ca 4-8 errors i memtest efter ca 1 timmes test.

Provat att flytta runt stickorna i olika slotts men blir samma.

Nu till frågan.

Eftersom att jag inte får nått error när jag testa stickorna en och en så borde dom funka.

Men är det moderkortet det är fel på eller är det CPUn (minneskontrollern)?

Moderkortet är ca 4 år gammalt och cpun är knappt 1 år och aldrig överklockad.