Tv-box med Wifi-brygga/repeater, måste repeater och router vara av samma märke?

Hej!

Som frågan löd.

Min syster och hennes sambo beställde en TV-box från Telenor vars namn jag inte kommer på samt router och repeater. Routern är en Technicolor TG799vac Xtream och repeatern är en Technicolor owa 0130. Funkar bra för det ändamålet men när det kommer räckvidd och bra prestanda till mobil så funkar det så där.

Min fråga är, jag har en Asus RT-AC68U som jag inte använder längre, jag tog den till min syster och hennes sambo och kopplade in den och kopplade deras router. Jag får det inte vilja till funka mellan Technicolor owa 0130 och Asusen. Det funkar när jag kopplar in nätverkskabel mellan dom två men försöker jag att sammansluta dom trådlöst så vill dom inte hitta åt varann och sammankoppla. Min syster och hennes sambo vill helst ha trådlöst.

Har jag missat något eller går det inte helt enkelt? Skulle jag ha tryckt in WAP-knappen på Asusen efter att jag hade tryckt på WAP-knappen på Technicolor owa 0130? Eller måste jag ha en repeater från Asus för att det ska funka?

Mvh