[ASUS AiMesh] Koppla in 3 routers?

Hej!

Förstår att frågeställningen är galen, men det är som så att vi flyttar snart till ett annat boende som är större och i denna bostad har vi endast ett RJ45 WAN port / 'internet' vägguttag och har EN router kopplad där och de andra apparaterna är då kopplade till routerns LAN portar.

Men nu till saken. Jag har tänkt att köpa sammanlagt tre routrar av samma märke (ASUS) och de kan läggas in i ett gemensamt AI Mesh, men EN av dom är nyare och bättre.

Fakta inför frågeställningen:

* Jag äger för tillfället två routrar av samma märke och är likadana modeller.

* Router 1,2 är alltså av samma modell och är de äldre modellerna (2017). Wi-Fi 5 - 802.11ac .

* Router 3 är den nyare , samma tillverkare, ej inköpt ännu. Denna är även tänkt att fungera som Wi-Fi runt bostaden, dom andra inte. (2018) Wi-Fi 6, WPA3, 802.11ax .

* Samtliga har meshstöd, AIMesh - ASUS.

* Det finns 2st RJ45 uttag (bredband), i OLIKA delar av huset. (250 hastighet)

* Jag tänker ha smart tv:n vid ETT RJ 45 uttag + en router och Tv-spel och data i det andra rummet, 2 routrar i samma rum.

* Tänker ha kabel till typ alla apparater. Kör mobiler och någon apparat med WiFi.

I ett rum vill jag ha datan kopplad till den nya routern (3) och tv-spelen kopplade till gamla routern (1). Och i det andra rummet, där min smart-tv är, tänkte jag ha den kopplad till gamla routern (2) med.

Frågorna:

1) Ska jag koppla router 1 i ena rummet in i vägguttaget och sedan koppla in router 3 in router 1:ans LAN port? Och router 2 som är i andra rummet, kör jag som vanligt, dvs kopplar in den direkt i vägguttaget (bredband)? Vill isådanfall ha den nya routern

2) Eller köra den nya routern (3) i något RJ 45 jack i någondera rummen och koppla in router 1 & 2 i den (såklart ha långa nätkablar)?

3) Eller kör med dom 'gamla' (från 2017, dock köpta i år) dvs router 1 + 2 i vardera RJ 45 jack i de båda rummen och hoppar över köpet av den nya routern, (3).?

4)

a) Vad är alltså fördelen med AI-mesh koppling, drar det inte mera internett trafik att ha dom alla uppkopplade? Förstår inte riktigt. Om någon vill/ kan förklara det på ett enkelt sätt.

b) Ska/ kan jag köra på den nyaste routern och ha den alltså som huvudrouter, även om har två bredbands vägguttag, varav i det ena uttaget är det en router av äldre modellen påkopplad och i den andra den nyare då.

Är säkerheten då via den nyaste routern eller hur går det till? Alltså menar antivirus/ brandväggen, skyddas bredbandet då av primärt den nyare routern? Måste säkert ändra i ASUS appen med, typ ha som huvudrouter väl.

c) Alltså om jag har en ASUS med AiMesh som har ett lösenord / nätverksnyckel och även ett annat lösen till den andra och tredje ASUS routers, hur blir det om man lägger dom i AiMesh då, lägger man till en huvudrouter och DENNAS nätverksnyckel lösenord är den som gäller?

Tack så mycket på förhand!

MvH

K-G