Lösning för att kunna installera Epic Online Service.

Detta har irriterat mig ett tag, under Settings i Epics "Launcer" uppmanades jag att installera "Epic Online Service".

När jag försökte möttes jag av ett felmeddelande.

När jag valde att få reda på mer, föreslogs att installera .Net 3.5, vilket redan är installerat.

Felet är i själva verket att Epic förutsätter att det är installerat på disken C:, i mitt fall ligger det på E:, det försöker dumt nog installera tjänsten, under C:\Program (x86)\Epic Games, vilket fallerar eftersom Epic Games saknas under C:\Program.

En enkel workaround är att helt enkelt skapa en Epic Games katalog under C:\Program, då går installation igenom.

Det tar bara upp 27 MB på C:, så det kan jag leva med, men verkligen klantigt fel av Epic.

