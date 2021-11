Min burk:

2500@4,5ghz

16 GB RAM

GTX 1060 6GB

Upplösning: 3440x1440

Som synes är CPU från stenåldern men den har tjänat mig väl under åren då jag oftast spelat äldre spel eller i bara 1080. Nu ville jag dock köra Halo Infinite. Enligt FPS räknare har jag ganska stabilt 70 fps vilket i min bok är helt ok. Kör allt på det lägsta. Dock har jag märkt att det ändå känns lite ryckigt och speciellt min mus liksom laggar i intensiva strider. Väldigt störigt såklart. Har övervaktat systemresurserna nu under några matcher och min CPU ligger konstant på 100% medans min GPU vilar på runt 75%. Betyder detta att det är min CPU som throttlar såpass hårt att den inte ens hinner med att bearbeta musrörelser?