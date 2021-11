Amazon planerar att göra tv-serie av Mass Effect

Skrivet av emilakered: Jag är jävligt tveksam. ME är för mig lika mycket karaktärerna och illusion of choice som universumet. Min spaning är att det kommer bli kexfest. Gå till inlägget

This, väldigt mycket this. Skulle man följa någon av de redan existerande karaktärerna eller Shepard kommer det bli svårt att leva sig in för min del eller känna att det blir "rätt", haha. En serie med Male Shep som huvudkaraktär blir dessutom sjukt ointressant för egen del (även om jag köper att det är andras favorit) , för mig är det liksom Femshep med tillhörande Jennifer Hale-röst som är The Shepard.

Karaktärerna är typ det som utgör spelets själ för mig och (utöver ett frustrerande UI) vad som gjorde att jag aldrig riktigt fastnade för speluppföljaren Andromeda. Det var inte ett värdelöst spel, men jag fick aldrig samma känsla för karaktärerna. Å ena sidan ja pls ge mig mer, å andra sidan oklart om jag verkligen vill ha mer från samma universum eller om jag bara saknar mina rymdkompisar. Och där kommer väl nummer två, även om de tar tillbaka gamla karaktärer kommer kännas...knepigt med "fel" röster exempelvis. Man har ju ändå åtminstone en illusion om att man har någon slags unik relation och man formar ändå karaktärerna i viss mån åt ett eller annat håll, så frågan är om det verkligen skulle kännas som "mina" rymdkompisar då.

Det blev en lagom oförståelig rant det där, varsågoda.