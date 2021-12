Galaxy S21 & Google Assistenten funkar ej

Go' kväll

Inte på något jäkla sätt får jag röstsökning/kommandon att fungera som det ska!

Det enda sättet är alltså att ha Assistent-appen öppen för att använda röstsökning vilket imo är helkorkat.

*Kan inte använda den på "skrivbordet" eller på låsskärm.

*Kan inte byta röstmodell (voice match)

(Edit: Byte till english sweden och omstart ger mig valet att ta bort/träna om

)Edit 2: efter omstart två ser jag "Hey google, this feature is currently unavailable for this language tills jag byter från English till English US i appen)

*Spelar ingen roll om jag byter språk mellan engelska eller svenska, av nån anledning väljer den ibland Engelska (Australien)

*byter jag systemspråk till Engelska (UK) eller English (Sweden) i telefonens inställningar säger Assistent-appen att Hey google inte stöds.

Enda gången det funkade var efter att jag inaktiverat/aktiverat Google-appen, när jag böt tillbaka till engelska slutade det att fungera.

Jag kan hålla min Assistent-knappen på mina Quiet Comfort 35 II, det fungerar.

En återställd lur nyligen uppdaterad till Android 12.

Några idéer, tankar, förslag?