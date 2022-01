Moderkort till Mini-ITX + Alder Lake + DDR4?

Hej!

Jag tänker bygga en ny dator enligt:

-Mini-ITX

-i5 12600k eller i7 12700k

-DDR4

-kommer ej överklocka cpu

-datorn skall användas till spel

I dagsläget verkar de finnas få moderkort att välja på som uppfyller detta. Dom enda jag kan komma på är:

A) Gigabyte Z690I Aorus Ultra DDR4, https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z690I-AORUS-ULTRA-DDR4-rev-10#kf

B) ASRock Z690M-ITX/ax, https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5942940

Gigabytekortet finns tyvärr bara att köpa i ddr5-utförande i sverige och ASRock verkar ha ett dåligt rykte att snåla in på VRM (vet inte om detta är ens är relevant för mig som bara ska spela, men Asrock kan tex inte hålla "sustained cpu all core frequency" på samma nivå som Gigabyte, MSI eller Asus, se 10:20 in i https://www.youtube.com/watch?v=w594enhi0vs).

Är det en dålig idé att köra på ASRock Z690M-ITX/ax? Modellen verkar inte vara recencerad av någon än.

Tacksam för tips