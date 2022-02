Problem med inloggning på Elgiganten - Firefox

Jag kan inte längre logga in på mitt konto med Firefox (desktop) sedan Elgiganten gjorde om sidan. Efter att jag slagit in lösenordet står sidan och laddar i all evighet. Inget VPN och provat med alla extensions avstängda. Jag hörde av mig till Elgiganten den 29/1 med problemet men har ännu inte fått svar.

Är det någon som har lust att se om de får samma resultat?

Ytterst, om det visar sig att det inte bara är jag som har problemet, skulle jag vilja att Elgiganten blir ordentligt uppmärksammade på det.