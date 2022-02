Felsökning av Mick ihop med webkamera

Skrivet av Jimmy: Det finns säkert bättre mjukvara men det som jag använder den för är att zooma in och positionera bilden samt sätta exponering till fasta värden anpassat för ljuset i rummet. Så allt jag behöver göra när jag ska köra videosamtal är att starta Lgitech Capture först så ställs allt in, jag hade dock gärna sluppit att sätta ner mickens volym manuelt varje gång. Gå till inlägget

Zoom/exposure etc ställs lätt in via vanliga inställningsmenyn. Dock har jag märkt att zoom inte sparas så då är jag med på varför du använder Logitech mjukvaran. Dock ställer jag hellre in det manuellt varje gång gentemot att använda Logitech mjukvaran själv.