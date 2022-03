Inriktning ingenjör

Hej!

Nu börjar det bli dags att söka in för studier. Har denna och förra terminen studerat tekniskt basår. Hade innan basåret siktet inställt på högskoleingenjör inom maskin men lutar mer åt civilingenjör inom maskin just nu. Detta då jag trivts mycket bra med studier hittills samt att möjligheterna för framtida karriär kan förbättras. Har ett väldigt stort motor/teknikintresse och är mekaniker i grunden så maskinteknik känns som det mest självklara, alt farkostteknik på KTH men med bostadssituationen i Stockholm just nu går detta bort..

Just nu är min vision att jobba som konstruktör men dock absolut inte att sitta med CAD dagarna i ända. Vill ha lite variation och själv vara delaktig till nya idér. Detta kan självklart ändra sig under tidens gång.

Hur hade ni tänkt? Studera två år till med högre CSN lån och mindre arbetslivserfarenhet men förmodligen bättre chans till intressantare jobb i framtiden. Alternativt börja jobba direkt efter hing och eventuellt läsa till en master senare? Tilläggas bör att jag i nuläget är 22år så kommer vara klar med studier tidigast vid 25 resp 27år.