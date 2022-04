Vettig pendlingsbil?

Du kan få en Corsa eller Kona elbil för 2500 i månaden med batteri som räcker 15 mil alla dagar. Det är förstås en del pengar jämfört med en begagnad mindre bil men man tjänar också in ganska mycket på att köra på el. Det har funnits elbilar för under 2000 också, men inte just nu tyvärr, å andra sidan får man ju en bättre bil för den här extra femhundringen också.

Problemet med att köpa en begagnad bil nu är ju att priserna är så extremt höga, som du märkt, både för att det ju blir dyrt att köpa en men än mer för att värdeminskningen lär bli rätt saftig. Det är brist på bilar nu men chansen är ju rätt stor att det inte kommer att vara brist om ett par-tre år så vilken begagnad bil man än köper får ju en väldigt hög totalkostnad framför allt beroende på värdeminskningen, om man inte köper en riktigt billig skrotbil alternativt tänker sig att behålla den väldigt länge.

Man slipper ju också helförsäkring på en ny bil då den har vagnskadegarantin, å andra sidan behöver man ju inte ha helförsäkring på en begagnad bil heller, men om den är hyfsat ny/dyr så kanske man ändå vill ha den säkerheten. Service ingår också i leasingavtalen men det behöver inte bli en så stor kostnad för en begagnad bil förstås, skatten är också riktigt låg på en elbil men inte så hög på en mindre begagnad bil heller (däremot väldigt hög om man köper en ny fossilbil).

Jag säger inte att det är säkert att det blir billigare bara att det är värt att räkna på totalkostnaden inklusive bränsle för de sträckor man behöver köra. 15 mil per dag och ett bensinpris på över 20 kronor ger ju en milkostnad för soppa på minst typ 10 kronor om bilen drar en halvliter milen, så 150 om dagen. Kan du ladda hemma så kostar en elbil kanske 2-4 kronor per mil eller 30-60 per dag, beroende på elavtal, körhastighet och vilken bil man köper förstås. Lägger vi oss i mitten där och tänker pendling 20 dagar på månad så sparar du ju in 105 kronor per dag eller 2100 per månad bara där. Sen blir det väl en hundralapp till billigare minst av den lägre skatten, och service på en begagnad bil lär absolut minst kosta en hundralapp till i månaden. Då är vi uppe på en besparing på 2300 i månaden. Så en kostnad på 2500 är plötsligt inte så mycket, eller? Svårt att köpa en begagnad bil där värdeminskningen inte når 200 per månad, speciellt på dagens marknad.