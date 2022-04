Behöver hjälp med Java-uppgift för nybörjare!

import java.util.Scanner; class Main { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.println("Hur många slumptal 0-999 önskas?"); int myChoice = sc.nextInt(); int [] arrayRand = new int [myChoice]; for( int index = 0; index < arrayRand.length; index++ ) { arrayRand[index] = (int) (Math.random()*100); } /* Här stoppar du in sorteringen :) */ for( int index = 0; index < arrayRand.length; index++) { System.out.println(arrayRand [index]); } } }